В 1 сезоне 10 серии сериала «Королева юга» в Мексике Терезу встречают разгневанные родственники Марии, усложняя поиски записной книжки Гуэро. Когда попытка убийства лидера вражеского картеля терпит крах, Камилла возвращается домой.
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