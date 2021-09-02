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Команда К 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Команда К
Киноафиша Сериалы Команда К Сезоны Сезон 1

Q-Force 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Команда К»

В 1 сезоне сериала «Команда К» история фокусируется на гомосексуальном шпионе по имени Стив Мерриуэзер, более известном по кличке Мэри, а также его квир-команде, которые вот уже десять лет не могут получить достойного задания. Оказывается, руководство просто не верит в их потрясающие таланты! По ходу развития событий Мэри и его друзья отчаянно стараются доказать всему миру, что они — потрясающие профессионалы. К счастью, даже в самых страшных ситуациях главные герои никогда не забывают о своем неизменном чувстве юмора.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Команда К График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 сентября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 сентября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 сентября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 сентября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 сентября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 сентября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 сентября 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
2 сентября 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
2 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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