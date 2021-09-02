В 1 сезоне сериала «Команда К» история фокусируется на гомосексуальном шпионе по имени Стив Мерриуэзер, более известном по кличке Мэри, а также его квир-команде, которые вот уже десять лет не могут получить достойного задания. Оказывается, руководство просто не верит в их потрясающие таланты! По ходу развития событий Мэри и его друзья отчаянно стараются доказать всему миру, что они — потрясающие профессионалы. К счастью, даже в самых страшных ситуациях главные герои никогда не забывают о своем неизменном чувстве юмора.