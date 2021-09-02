В 1 сезоне 8 серии сериала «Команда К» новая улика приводит всю команду в Палм-Спрингс. По ходу развития событий герои отмечают день рождения одного из своих друзей. Новое открытие проливает свет на прошлое загадочной Ви. Сможет ли она объясниться?
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