В 1 сезоне 6 серии сериала «Команда К» два члена команды занимаются расследованием тайного заговора в коммерческой компании Честина. Тем временем Мэри и его подруга Дэб помогают Ви попасть прямиком в АРУ, но по ходу дела они узнают страшную тайну.
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