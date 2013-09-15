Во 2 сезоне сериала «Беглецы» следы вмешательства коррумпированных чиновников в ход расследования должны быть навсегда уничтожены. Это значит, что всему клану Ферогут и их союзникам вновь придётся бежать. Политическая кампания президента зависит от молчания свидетелей, а некоторые из них должны вот-вот покинуть тюрьму. Правительство затевает игру, переманивая на свою сторону жестокого киллера Морено, которому поручено устранить беглецов. Во главу клана встаёт давно исчезнувший отец Висенто и Лауры — Фредди Ферогут.