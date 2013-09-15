Меню
Беглецы 2011 - 2013, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Беглецы
Profugos 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Беглецы»

Во 2 сезоне сериала «Беглецы» следы вмешательства коррумпированных чиновников в ход расследования должны быть навсегда уничтожены. Это значит, что всему клану Ферогут и их союзникам вновь придётся бежать. Политическая кампания президента зависит от молчания свидетелей, а некоторые из них должны вот-вот покинуть тюрьму. Правительство затевает игру, переманивая на свою сторону жестокого киллера Морено, которому поручено устранить беглецов. Во главу клана встаёт давно исчезнувший отец Висенто и Лауры — Фредди Ферогут.

7.9 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Беглецы»
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
15 сентября 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
22 сентября 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
29 сентября 2013
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
6 октября 2013
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
13 октября 2013
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
20 октября 2013
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
27 октября 2013
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
3 ноября 2013
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
10 ноября 2013
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
17 ноября 2013
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
24 ноября 2013
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
1 декабря 2013
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
8 декабря 2013
