В 1 сезоне сериала «Беглецы» Висенто и Лаура Ферогут вынуждены бежать от преследования их давних противников — членов клана Агилеро. Те, воспользовавшись неопытностью брата и сестры Ферогут, решили завладеть полным контролем над наркотрафиком страны. Вместе с Ферогут в дело были втянуты старые союзники их семьи, среди которых опытный Оскар Саламанка, чью дочь похищают, чтобы шантажировать наёмника. Полицейские тоже идут по следу беглецов, но их мотивами управляет не буква закона, а коррумпированная элита Чили.