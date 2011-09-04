Меню
Беглецы 2011 - 2013 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Беглецы
Киноафиша Сериалы Беглецы Сезоны Сезон 1

Profugos 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Беглецы»

В 1 сезоне сериала «Беглецы» Висенто и Лаура Ферогут вынуждены бежать от преследования их давних противников — членов клана Агилеро. Те, воспользовавшись неопытностью брата и сестры Ферогут, решили завладеть полным контролем над наркотрафиком страны. Вместе с Ферогут в дело были втянуты старые союзники их семьи, среди которых опытный Оскар Саламанка, чью дочь похищают, чтобы шантажировать наёмника. Полицейские тоже идут по следу беглецов, но их мотивами управляет не буква закона, а коррумпированная элита Чили.

7.9 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Беглецы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 сентября 2011
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 сентября 2011
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 сентября 2011
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 сентября 2011
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 октября 2011
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 октября 2011
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 октября 2011
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 октября 2011
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
30 октября 2011
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
6 ноября 2011
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
13 ноября 2011
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 ноября 2011
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
27 ноября 2011
