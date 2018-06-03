В 1 сезоне 8 серии сериала «Поза» Бланка решает ответить Электре добром на добро. В это же время Прей Телл начинает видеться с другими людьми. Продолжаются балы. В этот раз дом Феросити и дом Евангелисты на равных борются за право быть первым...