В 1 сезоне 5 серии сериала «Поза» Электра понимает, что могла быть действительно не права, а Бланка впервые за долгое время видится со своими родственниками. Но чем закончится эта встреча? Мэтт решается вновь встретиться с супругой Стэна...
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