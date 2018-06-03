В 1 сезоне 1 серии сериала «Поза» темнокожая женщина по имени Бланка узнает неутешительный диагноз в больнице. После этого она решает открыть свой дом в Бронксе, а также взять под крыло бедного танцора Деймона и ночную бабочку по имени Эйнджел.
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