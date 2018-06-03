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Поза 2018 1 серия 1 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Поза»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 3 июня 2018
Access
Сезон 1 / Серия 2 10 июня 2018
Предоставление и получение
Сезон 1 / Серия 3 17 июня 2018
Лихорадка
Сезон 1 / Серия 4 24 июня 2018
День матери
Сезон 1 / Серия 5 1 июля 2018
Любовь — это послание
Сезон 1 / Серия 6 8 июля 2018
Розовый листок
Сезон 1 / Серия 7 15 июля 2018
Мать года
Сезон 1 / Серия 8 22 июля 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Поза» темнокожая женщина по имени Бланка узнает неутешительный диагноз в больнице. После этого она решает открыть свой дом в Бронксе, а также взять под крыло бедного танцора Деймона и ночную бабочку по имени Эйнджел.

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