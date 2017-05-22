Полицейский с Рублевки 2 сезон 6 серия смотреть онлайн
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Все серии 2 сезона «Полицейский с Рублевки»
Сезон 2 / Серия 122 мая 2017
Сезон 2 / Серия 223 мая 2017
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Сезон 2 / Серия 731 мая 2017
Сезон 2 / Серия 81 июня 2017
О чем серия
Во 2 сезоне 6 серии сериала «Полицейский с Рублевки» два заклятых врага — Измайлов и Яковлев — участвуют в неофициальном соревновании. Руководство Рублевского УМВД поручает им поймать легендарного вора Колю-Кеглю. На кону повышение по службе.
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