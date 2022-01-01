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Киноафиша Сериалы Полдарк Актеры и роли

Актеры сериала «Полдарк»

Актеры сериала «Полдарк» Вся информация о сериале
Габриэлла Уайлд
Габриэлла Уайлд Gabriella Wilde
Caroline Penvenen Винсент Риган
Винсент Риган Vincent Regan
Colonel Ned Despard
Уоррен Кларк Warren Clarke
Charles Poldark
Тристан Стеррок
Zacky Martin
Эйдан Тернер
Эйдан Тернер Aidan Turner
Ross Poldark
Бети Эдни Beatie Edney
Prudie Paynter
Кайл Соллер
Кайл Соллер Kyle Soller
Francis Poldark
Джек Фартинг Jack Farthing
George Warleggan
Элинор Томлинсон
Элинор Томлинсон Eleanor Tomlinson
Demelza Carne
John Nettles
Ray Penvenen
Luke Norris
Dwight Enys
Pip Torrens
Cary Warleggan
Хейда Рид
Хейда Рид Heida Reed
Elizabeth Poldark Warleggan
Caroline Blakiston
Aunt Agatha
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