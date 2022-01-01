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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Полдарк
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Актеры сериала «Полдарк»
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Актеры сериала «Полдарк»
Вся информация о сериале
Габриэлла Уайлд
Gabriella Wilde
Caroline Penvenen
Винсент Риган
Vincent Regan
Colonel Ned Despard
Уоррен Кларк
Warren Clarke
Charles Poldark
Тристан Стеррок
Zacky Martin
Эйдан Тернер
Aidan Turner
Ross Poldark
Бети Эдни
Beatie Edney
Prudie Paynter
Кайл Соллер
Kyle Soller
Francis Poldark
Джек Фартинг
Jack Farthing
George Warleggan
Элинор Томлинсон
Eleanor Tomlinson
Demelza Carne
John Nettles
Ray Penvenen
Luke Norris
Dwight Enys
Pip Torrens
Cary Warleggan
Хейда Рид
Heida Reed
Elizabeth Poldark Warleggan
Caroline Blakiston
Aunt Agatha
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