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Киноафиша Сериалы По законам военного времени Сезоны Сезон 2 Серия 8

По законам военного времени 2 сезон 8 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «По законам военного времени»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 5 мая 2018
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 5 мая 2018
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 6 мая 2018
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 6 мая 2018
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 7 мая 2018
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 7 мая 2018
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 8 мая 2018
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 8 мая 2018
О чем cерия

В 2 сезоне 8 серии сериала «По законам военного времени» главные герои идут по следу группы диверсантов. Им надо узнать, кто стоял во главе этого вражеского отряда. Мирский не склонен доверять сведениям, полученным от Елагиной и Рокотова.

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