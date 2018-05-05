В 2 сезоне 8 серии сериала «По законам военного времени» главные герои идут по следу группы диверсантов. Им надо узнать, кто стоял во главе этого вражеского отряда. Мирский не склонен доверять сведениям, полученным от Елагиной и Рокотова.
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