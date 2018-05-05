Во 2 сезоне 2 серии сериала «По законам военного времени» Мирский из Харькова хочет предупредить центральные власти в Москве о нависшей над городом опасности. Рокотов и Елагина ищут убийцу прокурора, но сами подвергаются нападению.
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