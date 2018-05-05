Во 2 сезоне 7 серии сериала «По законам военного времени» Светлана и Иван предпринимают попытку оказать помощь Мирскому. Одновременно диверсанты атакуют позиции местной ПВО. Рокотову и Елагиной надо отреагировать и на этот вызов.