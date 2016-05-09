Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы По законам военного времени Сезоны Сезон 1 Серия 9

По законам военного времени 1 сезон 9 серия смотреть онлайн

Смотрите в
за 1 рубль
мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «По законам военного времени»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 9 мая 2016
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 9 мая 2016
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 9 мая 2016
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 9 мая 2016
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2016
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 10 мая 2016
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 11 мая 2016
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 11 мая 2016
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 12 мая 2016
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 12 мая 2016
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 13 мая 2016
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 13 мая 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «По законам военного времени» банда переодетых в красноармейцев бандитов вычищает военный склад. Из местного НКВД пропадают важные бумаги и подозрительный сотрудник. Рокотов думает, что два этих сюжета связаны.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины 8 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Приложение киноафиши