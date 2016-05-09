В 1 сезоне 7 серии сериала «По законам военного времени» Мирский отдает подчиненным срочный приказ. Теперь они должны провести расследование смерти на оборонном предприятии. Ведь становится очевидно, что покойный не покончил с собой.
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