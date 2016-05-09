В 1 сезоне 12 серии сериала «По законам военного времени» проясняется судьба пропавшего Мирского. Елагина и Рокотов преследуют своего подозреваемого. Поймать его трудно, но необходимо, ведь тот очень опасен. Это доказывается им на деле.
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