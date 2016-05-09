В 1 сезоне 11 серии сериала «По законам военного времени» Светлана и Иван, по сути, остаются одни. Мирского рядом нет, в отношении других коллег они испытывают серьезные подозрения. Шпионом теперь может оказаться каждый. Паре надо с кого-то начать.
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