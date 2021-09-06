В 1 сезоне сериала «Пикник» семейная пара Веры и Олега отправляется на природу со своими друзьями, чтобы отметить день рождения. Однако во время пикника происходит непредвиденное: супруг изменяет Вере. Она решает отплатить ему той же монетой, но в итоге только еще больше запутывает их отношения. Пара вместе почти два десятка лет и воспитывает замечательных общих детей, поэтому разойтись для них не лучший выход. Муж и жена пытаются восстановить семью, но узнают друг о друге все новые и новые шокирующие подробности.