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Пикник 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пикник
Киноафиша Сериалы Пикник Сезоны Сезон 1

Пикник
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пикник»

В 1 сезоне сериала «Пикник» семейная пара Веры и Олега отправляется на природу со своими друзьями, чтобы отметить день рождения. Однако во время пикника происходит непредвиденное: супруг изменяет Вере. Она решает отплатить ему той же монетой, но в итоге только еще больше запутывает их отношения. Пара вместе почти два десятка лет и воспитывает замечательных общих детей, поэтому разойтись для них не лучший выход. Муж и жена пытаются восстановить семью, но узнают друг о друге все новые и новые шокирующие подробности.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Пикник График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 сентября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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