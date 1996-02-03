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Максим Девизоров
Максим Девизоров Maksym Devizorov
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Максим Девизоров

Maksym Devizorov

Дата рождения
3 февраля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Киев, Украина
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Максима Девизорова

Родился 3 февраля 1996 года. Киев, Украина.

Популярные фильмы

Первые ласточки 7.9
Первые ласточки (2019)
Пикник 6.1
Пикник (2021)
Лабиринт 0.0
Лабиринт (2020)

Фильмография Максима Девизорова

Солнечный ливень
Солнечный ливень
мелодрама 2023, Украина/Россия
Пикник 6.1
Пикник
драма, мелодрама 2021, Украина
Лабиринт
Лабиринт
мелодрама, мини-сериал 2020, Украина
Первые ласточки 7.9
Первые ласточки
драма, триллер, детектив 2019, Украина
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