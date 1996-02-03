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Фильмография
Максим Девизоров
Maksym Devizorov
Киноафиша
Персоны
Максим Девизоров
Максим Девизоров
Maksym Devizorov
Дата рождения
3 февраля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Киев, Украина
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Максима Девизорова
Родился 3 февраля 1996 года. Киев, Украина.
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Популярные фильмы
7.9
Первые ласточки
(2019)
6.1
Пикник
(2021)
0.0
Лабиринт
(2020)
Фильмография Максима Девизорова
Солнечный ливень
мелодрама
2023, Украина/Россия
6.1
Пикник
драма, мелодрама
2021, Украина
Лабиринт
мелодрама, мини-сериал
2020, Украина
7.9
Первые ласточки
драма, триллер, детектив
2019, Украина
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