В 4 сезоне 6 серии сериала «В поле зрения» Джон вместе со своими напарниками предпринимает попытку защитить от смертельной опасности человека, который является фальшивым детективом. Тем временем Гарольд отправляется на мероприятие в Гонконг.
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