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Киноафиша Сериалы В поле зрения Сезоны Сезон 4 Серия 10

В поле зрения 2011 - 2016 10 серия 4 сезон

9.3 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «В поле зрения»
Паноптикум
Сезон 4 / Серия 1 23 сентября 2014
Наутилус
Сезон 4 / Серия 2 30 сентября 2014
Сводник
Сезон 4 / Серия 3 7 октября 2014
Братство
Сезон 4 / Серия 4 14 октября 2014
Пророки
Сезон 4 / Серия 5 21 октября 2014
Притворщики
Сезон 4 / Серия 6 28 октября 2014
Честь среди воров
Сезон 4 / Серия 7 11 ноября 2014
Точка отсчета
Сезон 4 / Серия 8 18 ноября 2014
Дьявол, которого знаешь
Сезон 4 / Серия 9 25 ноября 2014
Холодная война
Сезон 4 / Серия 10 16 декабря 2014
Если-То-Иначе
Сезон 4 / Серия 11 6 января 2015
Control-Alt-Delete
Сезон 4 / Серия 12 13 января 2015
Пропавшая без вести
Сезон 4 / Серия 13 3 февраля 2015
Виновен
Сезон 4 / Серия 14 10 февраля 2015
Вопросы и ответы
Сезон 4 / Серия 15 17 февраля 2015
Напрямую
Сезон 4 / Серия 16 24 февраля 2015
Карма
Сезон 4 / Серия 17 10 марта 2015
Побег
Сезон 4 / Серия 18 24 марта 2015
Поиск и уничтожение
Сезон 4 / Серия 19 7 апреля 2015
Неизведанная земля
Сезон 4 / Серия 20 14 апреля 2015
Убежище
Сезон 4 / Серия 21 28 апреля 2015
Бог
Сезон 4 / Серия 22 5 мая 2015
О чем cерия

В 4 сезоне 10 серии сериала «В поле зрения» «Самаритянин» демонстрирует свою полную силу и мощь. Система на целых два дня повысила уровень преступности на улицах Нью-Йорка только для того, чтобы выманить из своего укрытия людей «Машины».

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