В 4 сезоне 12 серии сериала «В поле зрения» после перестрелки герои не могут найти Самин. Рут и Джон похищают Центр для того, чтобы раздобыть информацию о местонахождении Шоу. Одновременно герои объясняют Центру о ситуации с «Самаритянином».
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