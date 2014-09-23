В 4 сезоне 11 серии сериала «В поле зрения» из-за вируса, который запустил «Самаритянин», вся глобальная экономика оказывается под угрозой. Гарольд и другие люди «Машины» отправляются на биржу, чтобы спасти рынок от масштабного обвала.
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