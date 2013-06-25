Финал «Аббатства Даунтон» — это еще не конец? Вот про кого из Кроули могут снять приквел

Герои не погибли бы, но такая жизнь — хуже смерти: что стало бы со Средиземьем, если бы Саурон получил Кольцо

Скучали по Факерам? Франшиза «Знакомство с родителями» получает 4 часть — кто же вернется на экраны?

В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему

От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)

Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма

Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере

От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо

Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет

Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера