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Предчувствие 2012 - 2015 3 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Предчувствие»
Из-из-изменения
Сезон 2 / Серия 1 25 июня 2013
Умопомешательство
Сезон 2 / Серия 2 2 июля 2013
Слепота
Сезон 2 / Серия 3 9 июля 2013
Яд
Сезон 2 / Серия 4 16 июля 2013
Калейдоскоп
Сезон 2 / Серия 5 23 июля 2013
Дефектный
Сезон 2 / Серия 6 30 июля 2013
Нейропозитив
Сезон 2 / Серия 7 6 августа 2013
Психиатрическая больница
Сезон 2 / Серия 8 13 августа 2013
Раненый
Сезон 2 / Серия 9 20 августа 2013
Воин
Сезон 2 / Серия 10 27 августа 2013
Закрученный мяч
Сезон 2 / Серия 11 25 февраля 2014
Братство
Сезон 2 / Серия 12 4 марта 2014
Кобра
Сезон 2 / Серия 13 11 марта 2014
Одержимость
Сезон 2 / Серия 14 18 марта 2014
О чем серия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Предчувствие» судью лишают жизни прямо в ходе заседания. Рефери бьют ножом прямо во время баскетбольного матча. При этом никто из присутствующих на местах происшествий не видел, как произошло преступление.

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