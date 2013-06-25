Во 2 сезоне 12 серии сериала «Предчувствие» внезапно прибывает брат Левики, Кенни. Когда он становится подозреваемым в деле об убийстве, доктору Пирсу крайне непросто сделать моральный выбор между дружеским отношением и системой правосудия.
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