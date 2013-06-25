Во 2 сезоне 7 серии сериала «Предчувствие» один мужчина признается Кейт в содеянном за несколько минут до своей смерти. Девушка не склонна верить его словам и решает узнать мнение доктора Пирса. Они поднимают дела многолетней давности.
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