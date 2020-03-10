В 1 сезоне 6 серии сериала «Патриот» Лена уезжает в Москву, чтобы построить звездную карьеру. Катя во всеоружии отправляется соблазнять Сашу, который решил заняться лишним весом племянника. В то же время Андрей приходит к Валере с просьбой напиться.
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