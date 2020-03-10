В 1 сезоне 10 серии сериала «Патриот» отец Лены уговаривает Сашу поработать в магазине. Почувствовав неприятный запах, Саша с Леной отправляются в квартиру, из которой этот запах исходит и в которой уже несколько дней не выключается свет.
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