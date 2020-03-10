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Киноафиша Сериалы Патриот Сезоны Сезон 1 Серия 10

Патриот 2020 10 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Патриот»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 10 марта 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 10 марта 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 11 марта 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 12 марта 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 16 марта 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 17 марта 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 18 марта 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 19 марта 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 23 марта 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 24 марта 2020
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 25 марта 2020
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 26 марта 2020
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 30 марта 2020
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 30 марта 2020
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 31 марта 2020
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 1 апреля 2020
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 2 апреля 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Патриот» отец Лены уговаривает Сашу поработать в магазине. Почувствовав неприятный запах, Саша с Леной отправляются в квартиру, из которой этот запах исходит и в которой уже несколько дней не выключается свет. 

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