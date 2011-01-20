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Киноафиша Сериалы Парки и зоны отдыха Сезоны Сезон 3 Серия 4

Парки и зоны отдыха 2009 - 2020 4 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Парки и зоны отдыха»
Со щитом или на щите
Сезон 3 / Серия 1 20 января 2011
Сезон гриппа
Сезон 3 / Серия 2 27 января 2011
Капсула времени
Сезон 3 / Серия 3 3 февраля 2011
Рон и Тэмми 2
Сезон 3 / Серия 4 10 февраля 2011
Медиа-блиц
Сезон 3 / Серия 5 17 февраля 2011
Индианаполис
Сезон 3 / Серия 6 24 февраля 2011
Фестиваль урожая
Сезон 3 / Серия 7 17 марта 2011
Кэмпинг
Сезон 3 / Серия 8 24 марта 2011
Странная вечеринка
Сезон 3 / Серия 9 14 апреля 2011
Родственные души
Сезон 3 / Серия 10 21 апреля 2011
Живопись Джерри
Сезон 3 / Серия 11 28 апреля 2011
Иглтон
Сезон 3 / Серия 12 5 мая 2011
Битва
Сезон 3 / Серия 13 12 мая 2011
Дорожное путешествие
Сезон 3 / Серия 14 12 мая 2011
Пузырь
Сезон 3 / Серия 15 19 мая 2011
Малыш Себастьян
Сезон 3 / Серия 16 19 мая 2011
О чем cерия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Парки и зоны отдыха» Венди возвращается в Канаду и Рон становится настолько уязвимым, что попадает под чары бывшей жены Тэмми.  Вместе с ней Рон начинает творить безумные вещи, а Лесли с Беном предстоит их остановить.

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