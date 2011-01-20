«Вражеская» мелодия: этот мотивчик вслед за пиратом из «Острова сокровищ» в СССР насвистывали все

На ледовых шоу не появится: Навка приняла беспрецедентное решение по мужу Заворотнюк

«Неровности и бугры»: свежая пластика изуродовала Пугачеву (фото)

Над самым суровым младенцем смеялись все: ахнете, увидев малышку спустя три года

«Виноваты оба»: Сенчукова впервые заговорила о тяжелом разводе, пока Рыбин отмалчивается

Бледная и без глаза: свежее фото Ходченковой заставит вас кричать от ужаса

Модель с пятым размером груди разделась на камеру, забыв и стеснении и покорила Сеть

Мультфильм для мужчин с крепкими нервами: в СССР его показывали детям

На «даму с попугаем» больно смотреть: вот что с ней сотворили годы (фото)

Она была гордостью СССР, но ее спрятали ото всех прямо перед Олимпиадой: ужасная судьба гениальной гимнастки

Чеченский сын Орбакайте выбрал жизнь с отцом: все дело в выходках Пугачевой