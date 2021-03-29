Во 2 сезоне 8 серии сериала «Папик» Александр Николаевич отправляется на обзорную экскурсию по Одессе, а позже – на спонтанное свидание с гидом. Лиза проводит целый день вместе с сестрой, и в конце вечера та делает неожиданное признание.