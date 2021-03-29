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Киноафиша Сериалы Папик Сезоны Сезон 2 Серия 8

Папик 2019 8 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Папик»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 29 марта 2021
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 29 марта 2021
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 30 марта 2021
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 30 марта 2021
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 31 марта 2021
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 31 марта 2021
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 1 апреля 2021
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 1 апреля 2021
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 5 апреля 2021
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 5 апреля 2021
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 6 апреля 2021
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 6 апреля 2021
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 7 апреля 2021
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 7 апреля 2021
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 8 апреля 2021
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 8 апреля 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Папик» Александр Николаевич отправляется на обзорную экскурсию по Одессе, а позже – на спонтанное свидание с гидом. Лиза проводит целый день вместе с сестрой, и в конце вечера та делает неожиданное признание.

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