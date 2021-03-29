Во 2 сезоне 7 серии сериала «Папик», едва покинув Черноморск, девушки едут обратно, потому что Лизе нужно встретиться с родственниками. Пока Александр Николаевич любезничает с ее мамой, Лиза выясняет отношения с сестрой.