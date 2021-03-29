Во 2 сезоне 16 серии сериала «Папик» до свадьбы Александра и Екатерины остается совсем мало времени. И, вопреки желанию деда сыграть ее по-тихому в местной шашлычной, Елизавета берет на себя организацию действительно шикарного торжества.