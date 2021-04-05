Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Папик
Новости
Новости о сериале «Папик»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Новости о сериале «Папик»
Вся информация о сериале
«За последние несколько лет я воспитала в себе бабу-мужика»: интервью с Дарьей Петрожицкой
К премьере 2 сезона сериального хита «Папик» на телеканале СТС исполнительница главной роли Дарья Петрожицкая рассказала Киноафише о том, как ей повезло попасть в этот проект без кастинга, об отношениях с партнером по сериалу Станиславом Бокланом и готовностью создать собственную семью.
Написать
5 апреля 2021 12:00
5 полюбившихся сериалов, у которых выходят новые сезоны в апреле 2021
Долгожданное продолжение «Рассказа служанки», украинская лирическая комедия и мафиозные разборки: рассказываем, какие истории возвращаются с новыми сезонами в апреле.
Написать
30 марта 2021 12:27
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667