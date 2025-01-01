Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Паника
Цитаты
Цитаты из сериала Паника
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
[первые реплики]
Хизер Нилл
[за кадром] Каждому маленькому городу известен свой секрет. У нас есть игра. Проигравшие остаются здесь, ведь проигрывать — это то, что мы умеем лучше всего. А выигравшие уезжают.
Хизер Нилл
В Карпе, Техас, уехать — это единственное место, куда стоит идти. Вот почему игроки рискуют своими жизнями, чтобы выиграть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Оливия Уэлш
Olivia Welch
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667