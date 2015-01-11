Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Палач Сезоны Сезон 1 Серия 7

Палач 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

Смотрите за 1
мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 11 января 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 11 января 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 12 января 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 12 января 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 13 января 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 13 января 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 14 января 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 14 января 2015
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 15 января 2015
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 15 января 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Палач» подруга Вики рискует стать новой жертвой маньяка. Чтобы спасти девочку, Раиса предлагает спрятать ее в доме своей дочери Светы. Кроме того, бывший ветеран находит дом, где когда-то жили Кривовяз и его супруга Нина.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Шала бандиттер 1 комментарий
Оппенгеймер
Оппенгеймер 9 комментариев
Прыгучая братва
Прыгучая братва 2 комментария
Related video
В СССР врали о пользе этого летнего напитка: он опасен для всех
Осталось три удачных дня, чтобы родить богатыря: когда лучше всего зачать ребенка в августе 2023
Звезду «Маленькой Веры» спасают врачи: на теле 86-летнего Назарова живого места нет
Ванга знала, как никогда не нуждаться в деньгах: есть всего одно правило
Без изъянов: женщины с этими именами идеальны во всем
Тест: насколько вы сообразительны?
Добронравов и Кравченко под угрозой: герои «Сватов» умирают один за другим
В СССР все думали, что Кикабидзе — бабник, а оказалось — однолюб: увидев фото жены, все поймете
Анкудинова всю жизнь сторонилась родной матери: увидев, сразу поймете причину
К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака
Отекшая, на себя непохожая: как в последнее время выглядела Ирина Мирошниченко
Сразу 4 знака зодиака с 1 сентября ждет белая полоса: может, и ваш в списке?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше