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Киноафиша Сериалы Палач Актеры и роли

Актеры сериала «Палач»

Актеры сериала «Палач» Вся информация о сериале
Марина Александрова
Марина Александрова
лейтенант Соня Тимофеева, криминалист Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Раиса Ивановна Яковлева / Антонина Григорьевна Малышкина Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
майор Иван Петрович Черкасов Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Нина Кривовяз Мария Андреева
Мария Андреева
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
ст.лейтенант Алексей Гаркуша, оперативник Вадим Андреев
Вадим Андреев
полковник Фёдор Григорьевич Саблин Виталий Кищенко
Виталий Кищенко Vitaly Kishchenko
Юрий Тарасов
Юрий Тарасов
Иван Волков
Иван Волков Ivan Volkov
Даниэла Стоянович
Даниэла Стоянович Daniela Stoyanovich
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