Тихоокеанский рубеж: тёмная зона 2021 1 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Тихоокеанский рубеж: тёмная зона»
Из тени
Сезон 1 / Серия 14 марта 2021
В тёмной зоне
Сезон 1 / Серия 24 марта 2021
Боган
Сезон 1 / Серия 34 марта 2021
На ходу
Сезон 1 / Серия 44 марта 2021
Сбежать от Богана
Сезон 1 / Серия 54 марта 2021
Кладбище
Сезон 1 / Серия 64 марта 2021
Столкновение
Сезон 1 / Серия 74 марта 2021
О чем cерия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Тихоокеанский рубеж: Темная зона» двое подростков — Тейлор и Хейли — натыкаются на старого техногенного робота спустя пять лет после пропажи своих родителей. Вскоре они понимают, что их егерь привлек страшное существо...
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