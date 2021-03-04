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Киноафиша Сериалы Тихоокеанский рубеж: тёмная зона Сезоны Сезон 1 Серия 1

Тихоокеанский рубеж: тёмная зона 2021 1 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Тихоокеанский рубеж: тёмная зона»
Из тени
Сезон 1 / Серия 1 4 марта 2021
В тёмной зоне
Сезон 1 / Серия 2 4 марта 2021
Боган
Сезон 1 / Серия 3 4 марта 2021
На ходу
Сезон 1 / Серия 4 4 марта 2021
Сбежать от Богана
Сезон 1 / Серия 5 4 марта 2021
Кладбище
Сезон 1 / Серия 6 4 марта 2021
Столкновение
Сезон 1 / Серия 7 4 марта 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Тихоокеанский рубеж: Темная зона» двое подростков — Тейлор и Хейли — натыкаются на старого техногенного робота спустя пять лет после пропажи своих родителей. Вскоре они понимают, что их егерь привлек страшное существо...

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