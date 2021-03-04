Тихоокеанский рубеж: тёмная зона 2021 4 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Тихоокеанский рубеж: тёмная зона»
Из тени
Сезон 1 / Серия 14 марта 2021
В тёмной зоне
Сезон 1 / Серия 24 марта 2021
Боган
Сезон 1 / Серия 34 марта 2021
На ходу
Сезон 1 / Серия 44 марта 2021
Сбежать от Богана
Сезон 1 / Серия 54 марта 2021
Кладбище
Сезон 1 / Серия 64 марта 2021
Столкновение
Сезон 1 / Серия 74 марта 2021
О чем cерия
В 1 сезоне 4 серии сериала «Тихоокеанский рубеж: Темная зона» морское чудовище стремительно приближается к главным героям. Шейн пытается уговорить ребят спрятать робота подальше, однако Тейлор твердо намерен вступить в бой со своим противником.
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