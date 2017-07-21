В 1 сезоне 5 серии сериала «Озарк» Марти ждет неприятное знакомство с семьей Снеллов — крупных производителей наркотиков. Берды, сами того не зная, перешли им дорогу — сначала когда купили стриптиз-клуб, а затем из-за решения построить церковь…
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