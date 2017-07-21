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Киноафиша Сериалы Озарк Сезоны Сезон 1 Серия 1

Озарк 2017 - 2022 1 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Озарк»
Леденец
Сезон 1 / Серия 1 21 июля 2017
Синий сом
Сезон 1 / Серия 2 21 июля 2017
Моя бессонница
Сезон 1 / Серия 3 21 июля 2017
Сегодня мы импровизируем
Сезон 1 / Серия 4 21 июля 2017
Решающие дни
Сезон 1 / Серия 5 21 июля 2017
Книга Руфи
Сезон 1 / Серия 6 21 июля 2017
Семейное гнездо
Сезон 1 / Серия 7 21 июля 2017
Калейдоскоп
Сезон 1 / Серия 8 21 июля 2017
Черный кофе
Сезон 1 / Серия 9 21 июля 2017
Расплата
Сезон 1 / Серия 10 21 июля 2017
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Озарк» Марти становится свидетелем убийства своего коллеги. Чтобы не стать следующим трупом, он уговаривает сотрудника наркокартеля Дэла дать ему шанс отмыть много денег от наркотиков на озере Озарк. 

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