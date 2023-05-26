Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Озарк
Новости
Новости о сериале «Озарк»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Озарк»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Джон Уик 4», «Шазам! Ярость богов» и комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером
На этой неделе стриминги предлагают спасти мир, поддержать платонические отношения, раскрыть дело о пропаже детей и понаблюдать за динозаврами.
Написать
26 мая 2023 15:00
Взрывной финал: вышел трейлер второй части четвертого сезона «Озарка»
Также зрителей ждет получасовой спецэпизод о создании заключительных серий.
Написать
30 марта 2022 11:00
Netflix объявил дату выхода заключительных серий «Озарка»
Конец подпольным схемам семьи Берд придет в апреле.
Написать
24 февраля 2022 14:14
Netflix представил трейлер первой половины финального сезона «Озарка»
Главных героев ждет встреча с последствиями своих действий.
Написать
10 января 2022 13:43
Продолжения сериалов в 2022 году: рассказываем о 12 главных проектах, возвращения которых мы очень ждем
Рассказываем о новых сезонах сериалов 2022 года. Грядущий год обещает нам продолжение (а в некоторых случаях и завершение) любимых сериалов, как тех, что сопровождали нас в течение многих лет, так и относительно новых проектов.
Написать
29 декабря 2021 15:59
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить
Рассказываем, что посмотреть и во время новогодних каникул, и в тяжелые рабочие будни после десятого января, а заодно надеемся, что стриминги и телеканалы будут так же радовать нас весь год.
Написать
29 декабря 2021 13:12
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Яна Гладких делится личным списком фильмов и сериалов
5 ноября на KION вышел сериал «Чиновница», повествующий о том, что бывает, когда у взяточников просыпается совесть. В честь премьеры этой нашумевшей мелодрамы, Киноафиша пообщалась с Яной Гладких, которая исполнила роль сотрудницы полиции, расследующей коррупционную схему в региональном Минздраве.
Написать
18 ноября 2021 20:20
Netflix представил новый тизер финального сезона «Озарка»
Заключительная глава криминальной драмы выйдет в январе.
Написать
18 ноября 2021 12:27
Netflix выпустил новый тизер финального сезона «Озарка» и объявил дату премьеры первых серий
Заключительный сезон будет состоять из двух частей.
Написать
20 октября 2021 12:06
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix
Стриминговый сервис выпустит экранизацию знаменитого аниме, спин-офф исторического сериала и финалы нескольких топовых проектов.
Написать
28 сентября 2021 14:36
Netflix выпустил первые проморолики финального сезона «Озарка» и дебютного сезона «Викингов: Вальхалла»
Промоматериалы вышли в рамках глобального мероприятия для фанатов TUDUM.
Написать
27 сентября 2021 14:10
Netflix опубликовал расписание предстоящего онлайн-мероприятия TUDUM
На нем будут представлены подробности «Ведьмака», «Очень странных дел», «Не смотри вверх», «Красного уведомления» и других ожидаемых проектов.
Написать
24 сентября 2021 10:44
10 самых просматриваемых сериалов в пандемию
В 2020 году зрители, запертые дома, возвращались к этим проектам снова и снова. Причём среди них есть как старые и всеми любимые, так и весьма актуальные.
Написать
26 мая 2021 12:00
Большие надежды: 5 актеров, чей звездный час пробьет в 2021 году
Собрали для вас пять молодых исполнителей, у которых есть все шансы стать новой сенсацией в мире кино в 2021 году.
Написать
25 января 2021 12:00
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667