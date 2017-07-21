В 1 сезоне 4 серии сериала «Озарк» Марти просит Рут помочь ему выкупить стриптиз-клуб. Тем временем агент Петти сближается с одним из Лэнгмаров, а у Джоны появляется пугающее хобби — потрошить мертвых животных, что сильно настораживает Бердов.
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