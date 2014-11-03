В 1 сезоне 1 серии сериала «По ту сторону изгороди», заблудившись в загадочном лесу, Грег и Вирт сталкиваются со старым и измученным дровосеком. Новый знакомый рассказывает им о Звере и объясняет, по какой дороге лучше всего добраться до дома.
«Если эти больные упыри еще и логично не закольцуют, то пусть они горят в аду»: лучший хоррор 2025 года в Сети разнесли в пух и прах
Почему Саид не снимает пиджак в «Клоне»: именно в костюме — объяснение краха его брака с Жади
«Я не считаю, что ремейк — это что-то плохое и ущербное»: Крыжовников объяснил, зачем переснял фильм «Москва слезам не верит»
Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)
Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)
В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками»
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT
Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость
«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог
«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail