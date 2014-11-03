В 1 сезоне 7 серии сериала «По ту сторону изгороди», попав в неизвестный дом, Вирт и Грег знакомятся с юной Лорной и ее тетей, которая на самом деле является ведьмой. Герои рискуют стать жертвами демона, который обитает в теле этой молодой девушки.
Почему обезьяна в фильме по Стивену Кингу бьет не в тарелки, а в барабан: ради «Disney» пришлось пойти на это
Эти 5 сериалов оборвали на полуслове, но зрители до сих пор не сдались: в списке «Ганнибал» и другие отличные проекты
Любому, кто заходил к Провидцу в «Викингах», приходилось лизать его ладонь: объясняем, что стоит за этим странным ритуалом
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»
«Ради бога, не трогайте ничего в подвале»: реальная история Перронов из «Заклятия» страшнее всей трилогии целиком — семья провела 10 лет в аду
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет
Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail