Киноафиша Сериалы По ту сторону изгороди Сезоны Сезон 1 Серия 7

По ту сторону изгороди 2014 7 серия 1 сезон

Старая зерновая мельница
Сезон 1 / Серия 1 3 ноября 2014
Переполох в Поттсфилде
Сезон 1 / Серия 2 3 ноября 2014
Школьные забавы
Сезон 1 / Серия 3 4 ноября 2014
Песни Темного Фонаря
Сезон 1 / Серия 4 4 ноября 2014
Без ума от любви
Сезон 1 / Серия 5 5 ноября 2014
Колыбельная для Лягушек
Сезон 1 / Серия 6 5 ноября 2014
Звон колокольчика
Сезон 1 / Серия 7 6 ноября 2014
Дети в лесу
Сезон 1 / Серия 8 6 ноября 2014
В неизведанное
Сезон 1 / Серия 9 7 ноября 2014
Неизведанное
Сезон 1 / Серия 10 7 ноября 2014
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «По ту сторону изгороди», попав в неизвестный дом, Вирт и Грег знакомятся с юной Лорной и ее тетей, которая на самом деле является ведьмой. Герои рискуют стать жертвами демона, который обитает в теле этой молодой девушки.

