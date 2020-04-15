В 1 сезоне 9 серии сериала «Внешние отмели» Джон Би понимает, что правильных решений все меньше, а враги вот-вот их настигнут. Сара чувствует, что ей необходимо принять сторону Джона Би. Поуп дает волю эмоциям.
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