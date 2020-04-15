В 1 сезоне 1 серии сериала «Внешние отмели», столкнувшись с ураганом, который нарушил планы, четверо друзей — Джон Би, Джей Джей, Поуп и Киара — обнаруживают загадочную находку и с головой погружаются в опасное приключение.
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