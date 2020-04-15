В 1 сезоне 5 серии сериала «Внешние отмели» Джону Би кажется, что он совершает большие успехи в поисках золота. Он все еще пытается приобщить Сару к этому приключению, но попытки вызывают лишь новые трения между друзьями.
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